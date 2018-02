Heb jij spinnenfobie? Deze universiteit biedt therapie aan (met vogelspinnen) HR

27 februari 2018

21u51

Bron: Freie Presse 1422 Dieren Een Duitse universiteit is op zoek naar deelnemers voor een onderzoek naar spinnenfobie. En, ze biedt hen meteen ook een therapie aan. Tijdens die therapie word je geconfronteerd met levende spinnen. En ja,daar zijn ook vogelspinnen bij.

Ben jij bang van spinnen? Je bent niet alleen. Volgens de Technische Universiteit Dresden is de angst voor spinnen wereldwijd zelfs een van de meest voorkomende fobieën. Bij veel mensen ontstaat die al tijdens de kindertijd. Zij die er last van hebben, voelen zich vaak beperkt in het dagelijks leven, omdat ze kelders, tuinen of zelfs bossen vermijden. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.

Vogelspinnen

Voorlopig zijn er al 30 deelnemers aan het onderzoek, maar de universiteit zoekt er nog 70. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van MRI-scans van de hersenen. Tijdens de therapie worden de deelnemers geconfronteerd met levende spinnen. Het gaat zowel om spinnen uit onze contreien als om vogelspinnen. Als je wil deelnemen, moet je eerst online een vragenlijst invullen. Nadien word je mogelijk geconfronteerd om verder deel te nemen aan het onderzoek op de universiteit. Dan zal je dus naar Dresden moeten. Maar wie van zijn spinnenfobie verlost wil raken, moet er natuurlijk ook wel iets voor over hebben...