Heb jij een hond? "Met stokken gooien kan levensgevaarlijk zijn" TK

16 mei 2018

14u32 14 Dieren Wie een hond in huis heeft, gaat al eens een boswandeling maken met zijn viervoeter. En iedereen weet dat de dieren verzot zijn op apporteren, dus gooi je zonder nadenken een stok weg. Dat kan echter levensgevaarlijk zijn, waarschuwt Bilton Veterinary Centre online, en dat illustreren ze met een pijnlijk duidelijk voorbeeld.

Dat het leven van Willow aan een zijden draadje hing, wordt meteen duidelijk als je de foto's van de Britse dierenartsenpraktijk Bilton ziet. Op Facebook vertellen ze in een video het verhaal van de driejarige zwarte labrador, die met haar baasje Helen gaan wandelen was in het park. De vrouw had een stok gegooid voor de hond, iets wat ze wel vaker deed, maar deze keer liep het helemaal fout. "Het gehuil ging door merg en been", vertelt Helen. De stok, zo'n 30 cm lang, had zich onder de tong van Willow geboord en was zo in haar lichaam terechtgekomen.

Als bij wonder werden er geen vitale organen geraakt en bleef ook de wervelkolom van de labrador onaangeraakt. De dierenartsen van Bilton konden de stok uiteindelijk via de schouder van de hond verwijderen en het dier zal volledig herstellen. De praktijk toont de beelden van het ongeval en de operatie nu in een video om andere hondeneigenaars te waarschuwen. "Gooi NOOIT met stokken voor je hond", klinkt het. "Het geval van Willow is niet uitzonderlijk en vaak zijn de wonden nog erger. Het kan echt dodelijk zijn."

Lees verder onder de foto.

Zelf spbeeltje meenemen

Dat wordt bevestigd door Lore Kintaert, een Vlaamse dierenartse die in Groot-Brittannië werkt. "Wij bevinden ons hier in een bosrijk gebied en zien veel van zulke 'stick injuries' - stokletsels. Honden zijn erg onstuimig en storten zich vaak met een rotvaart op zo'n stok, waardoor die zich met heel wat kracht in hun lichaam kunnen boren. Het zijn erg lelijke wonden en vaak krijgen de dieren ook complicaties - zoals abcessen - omdat er bijvoorbeeld splinters in het lichaam achterblijven."

Ook in België zijn er regelmatig zulke 'faryngeale stoktrauma's', beaamt dierenarts Bart Van Goethem van de faculteit diergeneeskunde van de UGent. "Wij zien zo'n zestal gevallen per jaar waarbij de stok zich in het lichaam van de hond heeft geboord. Het zijn erg pijnlijke ongevallen en de operatie om de stok te verwijderen is erg risicovol." En daarnaast zorgen stokken ook nog voor heel wat andere kwetsuren. "Zelfs als ze gewoon maar knagen op het ding kunnen ze splinters in hun mond krijgen, die onder meer de speekselklieren kunnen beschadigen en cystes veroorzaken."

Wie echt een stok wil gooien, zoekt best een exemplaar dat dik genoeg is en weinig oneffenheden heeft. "Maar honden brengen ook vaak een andere stok terug dan diegene die je gegooid hebt, dus helemaal zeker ben je dan ook niet. Je neemt best gewoon een eigen speeltje mee van thuis waarvan je weet dat het veilig is, want zulke stokwonden kunnen echt dodelijk zijn. Elke dierenspeciaalzaak heeft wel kunststofstokken in de aanbieding. Die zijn vervaardigd uit rubber en zijn helemaal veilig. En ze hebben nog een leuk en opvallend kleurtje ook. "