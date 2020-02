Hartverwarmende vriendschap tussen coyote en zilverdas vastgelegd op video kv

09 februari 2020

02u53

Bron: National Geographic, ScienceAlert 0 Dieren Een hartverwarmende video waarin een coyote en een zilverdas vrolijk samen op pad zijn, gaat de hele wereld rond. De beelden werden gemaakt in de regio van San Francisco door met een wildcamera van Open Space Trust, een vzw die instaat voor de bescherming van open ruimte en boerderijen. Het bizarre duo is echter niet ongewoon, zeggen wetenschappers.

Het is niet ongewoon voor coyotes en zilverdassen om samen te jagen: ze werken vaak samen om dieren te vangen die zich ingraven. De zilverdas graaft naar de prooi, de coyote probeert de prooi dan bovengronds te vangen. Het is echter de eerste keer dat er beelden gemaakt konden worden van een coyote en een zilverdas die samen door een tunnel trekken.

Tot nu toe werd echter altijd aangenomen dat de relatie tussen beide dieren louter een transactie om praktische redenen was, maar wat extra bijzonder is aan deze beelden, is dat de coyote en de das met elkaar lijken te spelen. “Het is niet dat deze kille, robotachtige dieren gebruik van elkaar maken - ze zijn op hun gemak en vriendelijk”, zegt gedragsecologe Jennifer Campbell-Smith.



De coyote kwispelt en buigt zich speels voorover, terwijl hij de zilverdas aanmaant om hem te volgen in de tunnel. De lichaamstaal van de zilverdas is ontspannen: het dier heft zijn staart op en zet er zelfs de pas in om de coyote te kunnen bijblijven. “De das toont vrolijk gedrag - voor een das”, lacht Campbell-Smith. Zilverdassen staan er immers om gekend erg chagrijnig te zijn. Uit de lichaamstaal van beide dieren blijkt dat ze elkaar duidelijk kennen. “Wetenschappelijk zou ik niet de term vrienden gebruiken, maar dit zijn twee wilde dieren die duidelijk begrijpen wat hun partnerschap inhoudt”, aldus Campbell-Smith.

De video toont ook de speelse kant van de coyote. Coyotes zijn “erg intelligent en ze hebben veel interacties met andere dieren om hen heen”, vertelt Megan Draheim, oprichter van het District Coyote Project aan Virginia Tech. “Het is indrukwekkend hoe de coyote (in de video) de speelsheid van onze eigen honden weerspiegelt.”

De video werd gemaakt in het kader van een project van de Peninsula Open Space Trust. Ze hebben 50 wildcamera’s opgesteld rondom de Santa Cruz Mountains in Californië om uit te zoeken hoe de wilde dieren omgaan met de grote autowegen. “Dit werk is steeds belangrijker”, zegt Neal Sharma van de Peninsula Open Space Trust. “Zeker als we rekening houden met de impact van de klimaatverandering en het feit dat wilde dieren in staat moeten zijn om de middelen te vinden die ze nodig hebben om te overleven, nu en in de toekomst.”