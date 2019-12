Hartverwarmend: Britse vrouw maakt perfect ‘familieportret’ van haar 17 katten en honden LH

04 december 2019

12u37

Bron: BBC 10 Dieren Het heeft haar meerdere dagen gekost, maar het was de moeite meer dan waard: de 30-jarige Welshe Kathy Smith is erin geslaagd om haar zeventien huisdieren te laten stil zitten voor een perfecte familiefoto.

De verbazingwekkende foto toont acht honden en negen katten die op en rond de zitbank in haar woonkamer poseren en in de lens lijken te kijken. Kathy had enkele dagen en pogingen nodig om haar huisdieren voor een paar seconden samen te krijgen voor ze weer weg liepen. Hoe slaagde ze in dit huzarenstukje? Ze kocht haar dieren, of toch sommige, simpelweg om met lekkernijen.

“Ik was zo blij toen ik de foto had genomen, het is net een familiefoto”, zegt ze opgetogen aan de Britse krant The Daily Mail. “Ik hou zoveel van al mijn huisdieren, dus ik was echt verheugd toen ik erin slaagde om ze allemaal samen te laten poseren, ondanks het feit dat het niet gemakkelijk was. De honden gingen allemaal zitten voor mijn traktaties, maar bij de katten was het een ander verhaal”, aldus Kathy.

“We leven in een chaotisch huis, maar je raakt er gewend aan", zegt Kathy nog over haar woning annex dierenopvang, waar ze naast katten en honden ook kanaries, vissen en egels houdt.