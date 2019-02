Hartverscheurende videobeelden tonen hoe Bili de bonobo in Duitse zoo wordt gepest door soortgenoten



10 februari 2019

11u41

Bron: Daily Mail 0 Dieren Bili de bonobo treft het niet. Momenteel verblijft de 11-jarige mensaap in de Duitse zoo Wuppertal waar hij gepest wordt door zijn soortgenootjes. De hartverscheurende beelden werden onlangs door een bezoeker vastgelegd op camera waarna een petitie werd opgestart: “Belangrijk want als het dier niet integreert, krijgt hij een spuitje”.

Bili is een 11-jarige bonobo die sinds november in de zoo Wuppertal in Duitsland verblijft. Zijn levensverhaal is werkelijk hartverscheurend. Zo werd het jonge aapje na zijn geboorte, in een Engelse dierentuin, verstoten door zijn moeder. Hij verhuisde naar een zoo in Frankfurt waar hij best kon aarden, maar enkele jaren later moest de mannetjesaap de groep in Wuppertal vergezellen. Jammer genoeg wordt hij sinds zijn aankomst gepest door de andere bonobo’s die hem niet in de groep willen accepteren.

Zijn soortgenootjes vallen Bili om de haverklap aan en het kan er behoorlijk agressief aan toe gaan. Ze trekken, sleuren en bijten zelfs. Zo doken er al foto’s op waarop de zwaar gehavende oren en handen van de aap duidelijk te zien zijn. De 11-jarige bonobo lijkt niets anders te kunnen doen dan zich erg klein maken als de andere apen hem nogmaals toetakelen. Dat is duidelijk te zien op de videobeelden die een bezoeker filmde.



Petitie

Tijd om een einde te maken aan het hartverscheurende leed van de aap vonden talrijke bezoekers. Daarop startten ze en petitie op die pleit voor een overplaatsing.

Zo’n overplaatsing is overbodig volgens de Duitse Wuppertal zoo: “Het is niet leuk om te zien, maar het maakt deel uit van het integratieproces van apen”. Maar dat spreken dierenbeschermingsorganisaties tegen. Ze stellen dat de aap intussen danig getraumatiseerd is en in een gespecialiseerde faciliteit thuishoort waar hij tot rust kan komen. Alvast 275.232 personen ondertekenden de petitie.