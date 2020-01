Hartverscheurend: vrachtschip arriveert met dode walvis op boeg in haven Portsmouth Tom Tates

01 januari 2020

22u35

Bron: AD.nl 50 Dieren Een Britse organisatie die strijdt voor het welzijn van walvissen en dolfijnen in de Noordzee en Atlantische Oceaan, heeft een hartverscheurende foto vrijgegeven van een dode walvis die op de boeg van een Afrikaans vrachtschip de haven van Portsmouth (Engeland) binnenkomt. Volgens belangenvereniging ORCA komen aanvaringen met zeezoogdieren steeds vaker voor door het almaar drukkere scheepvaartverkeer.

De walvis kwam kort voor de jaarwisseling om het leven toen het dier ergens tussen Afrika en Portsmouth het 56 meter lange vrachtschip Cote d’Ivoirian Star raakte. De bemanning wist dat het schip op het imposante dier was gebotst. Dat werd duidelijk toen het schip nabij het eiland Wight, even ten zuiden van Portsmouth, was en er aan boord een grote klap te horen was. De Cote d’Ivoirian Star was met een partij bananen via Het Kanaal op weg naar de Britse havenstad.

ORCA-zegsman Sally Hamilton noemt de aanvaring “erg triest en ontzettend tragisch”. “Dergelijke botsingen zijn helaas wereldwijd aan de orde van de dag in de maritieme sector”, aldus Hamilton. Volgens haar wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gedrag van grote zeezoogdieren als ze in de buurt van schepen komen. Als dat duidelijk is, moet er op korte termijn een trainingsprogramma komen voor de bemanningen van vrachtschepen. “Dan kan beter op zo'n lastige en onvoorspelbare situatie worden ingespeeld.”

De Cote d’Ivoirian Star is een van vier schepen van rederij African Express Line (AEL). Of de kapitein van het schip verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de walvis, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat het dier voor onderzoek zal worden ontleed.

BEKIJK OOK. En plots springt er een walvis uit het water