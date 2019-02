Hartbrekende foto’s tonen “zee van dood vee” in Australië: 300.000 runderen verdronken na recordregens Karen Van Eyken

08 februari 2019

18u43

Bron: The Independent 0 Dieren In sommige gebieden in de Australische staat Queensland is in een week tijd evenveel neerslag gevallen als normaal in een heel jaar en dat heeft zijn sporen nagelaten in de outback. De autoriteiten vrezen dat naar schatting 300.000 runderen de overstromingen niet hebben overleefd.

In de omgeving van kuststad Townsville in noordoost-Australië viel in een week tijd een meter water, twintig keer zoveel als normaal in deze tijd van het jaar. De Ross River was tot een gevaarlijk niveau gestegen waardoor men de sluisdeuren van de Ross River-dam moest openzetten. Dat leidde tot “ongeëvenaarde” overstromingen. Twee mensen kwamen om het leven en 1.100 anderen moesten worden geëvacueerd.

Volgens het persbureau Australian Associated Press zijn naar schatting 300.000 runderen met een totale waarde van 300 miljoen Australische dollar (omgerekend 187 miljoen euro) omgekomen.

Op foto’s is te zien hoe koeien vastzitten op weides omgeven door water of hoe ze de dood vonden en levenloos in de modder liggen.

Veehouder Michael Bulley zei dat hij met een helikopter over zijn domein was gevlogen en werkelijk overal water zag. Hij schatte dat tot 60 procent van zijn vee was gedood door de gigantische overstromingen. “Het water heeft het land verwoest, overal liggen dode dieren. En dan heb ik het niet alleen over koeien, maar ook over schapen, wilde zwijnen en kangoeroes.”

Annastacia Palaszczu, de premier van Queensland, vertelde dat ze getuige was van een “zee van dood vee” toen ze door een deel van het overstroomde gebied toerde. “Je maag keert om bij het zien van al die dode dieren en al dat leed”, zei ze.

De autoriteiten zijn van plan om hooibalen te laten droppen voor de overlevende runderen die in de overstroomde gebieden zijn gestrand. Betrokken landbouwbedrijven komen in aanmerking voor een subsidie ​​van maximaal 25.000 Australische dollar (ruim 15.000 euro).

De ware omvang van de ramp zal pas duidelijk worden wanneer het water zich heeft teruggetrokken.