Hartbrekend: babyneushoorn probeert bij dode moeder te drinken Tom Tates

22 februari 2018

03u30

Bron: AD 0 Dieren Een helikopterpiloot van de dierenrechtenorganisatie Rhino911 heeft deze week vanuit zijn toestel een hartverscheurend tafereel gefilmd: een neushoornbaby die haar kort daarvoor gedode moeder tot leven probeert te wekken. Het kleintje besnuffelt de koe en doet nog een poging om bij haar te drinken.

In het filmpje, gemaakt in een nationaal park in Zuid-Afrika, is te zien hoe de volwassen neushoornkoe levenloos op haar zij ligt, terwijl haar jong er omheen loopt. De neushoorn werd gedood door stropers die het hadden gemunt op haar hoorn. Volgens Rhino911 is dit al de elfde neushoorn die in een maand tijd in het natuurgebied werd gedood.

Rhino 911 Yesterday another beautiful rhino cow was brutally killed for her horn. Her 1 month old calf stayed with her mom, crying, not understanding why her mom is not moving. You can see her trying to drink...

Helikopterpiloot Nico Jacobs heeft beelden van de nasleep van de tragische slachtpartij op de Facebookpagina van de organisatie gezet. "Dit is absolute horror'', schrijft hij erbij. "Vermoedelijk was de moeder een paar uur daarvoor vermoord.'' Rangers in het park hebben het een maand oude neushoornweesje later gevonden en in veiligheid gebracht. Dat het nog leeft is een wonder, omdat stropers de nog kansloze kleintjes meestal gelijk doden. Het speelse jong verblijft in een opvangcentrum waar het wordt gevoed en verzorgd. De baby die Lottie genoemd is, heeft alweer een beetje gespeeld in zijn nieuw onderkomen, zo blijkt uit beelden van Rhino911. Op termijn mag ze weer de vrije natuur in.

(lees verder onder de video)

Rhino 911 Lottie is settling in well at TRO. Here she is playing with her carer in the boma💚 We are so glad to see her running around having fun! The Rhino Orphanage #rhino911 #weloverhinos #stopthepoaching

Hoewel neushoorns in de nationale parken in Zuid-Afrika nauwlettend in de gaten worden gehouden, lukt het stropers nog steeds de dieren te doden. In heel Zuid-Afrika worden dagelijks drie tot vijf neushoorns afgeslacht. Hun hoorns brengen per stuk en afhankelijk van het formaat minstens 10.000 euro op. Poeder van de hoorns wordt verwerkt in potentieverhogende middelen die wereldwijd op de zwarte markt worden verhandeld.