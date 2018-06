HAP! Dit is wat je ziet voor je wordt opgegeten door een krokodil sam

14 juni 2018

16u39

Bron: Storyful

In een dierentuin in Australische Somersby is een oppasser zijn GoPro-camera uit een vijver kunnen gaan vissen nadat een krokodil er haar tanden in zette. Tim Faulkner zette de actiecamera op 23 april bij de reptielen, waarna het ongeveer een halve ton wegende dier uithaalde. De krokodil van het Australian Reptile Park toonde zo haar opvallend witte tanden voor ze de camera in het water keilde. Beter op video dan in het echt!

