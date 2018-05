Halverwege vorige eeuw bijna uitgestorven, maar nu is de bultrug terug van weggeweest Bob van Huët

04 mei 2018



Bron: AD.nl 3 Dieren Met blijdschap geven zij kennis, de onderzoekers van de Universiteit van Santa Cruz in Californië. Er blijkt rond de Zuidpool een ware babyboom aan de gang onder walvissen, en dan vooral van bultruggen.

Te midden van alle dagelijkse somberheid over de aantallen en de gezondheid van zeezoogdieren valt er nu eens wat te vieren. De walvissenpopulatie rond de Zuidpool is bezig met een welkom herstel, en dan vooral de bultruggen. Meer dan 60 procent van de vrouwtjeswalvissen bleek zwanger tussen 2010 en 2016, aldus de Amerikaanse onderzoekers in een gisteren gepubliceerd verslag.

Een compliment voor dierenbeschermers als Greenpeace die zo lang hebben geijverd de jacht op walvissen te stoppen. Want bultruggen waren bijna uitgestorven halverwege de vorige eeuw. Nu worden er rond de wateren van Antarctica weer zoveel kalfjes geboren dat de status van de dieren al geleidelijk is bijgesteld. De bultrug heeft weer toekomst.

Gezond

"Zwangerschap bij een walvis kost heel veel energie", vertelt Lonneke IJsseldijk, bioloog en onderzoekster van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. "Die energie moeten zij halen uit voeding. Dit Amerikaanse onderzoek betekent eigenlijk dat de vrouwtjes nu kennelijk optimale voortplantingsomstandigheden hebben. Ze raken zwanger. Het volbrengen van een dracht en het zogen van een dier kost ook heel veel energie. Er gaat veel vet in hun melk zitten. Ze moeten dus gezond zijn want als dat niet zo is raken ze veel moeilijker zwanger. Dit is daarom echt goed nieuws."

Jacht

"Tot aan de jaren 60 werd er wereldwijd veel te intensief op walvissen gejaagd. Daarna kwam de walvisconferentie en is de jacht beetje bij beetje veel minder geworden. Heel veel soorten herstellen zich nu langzaam. Dat gaat niet hard, wel gestaag. De bultrug gaat goed, de allergrootste walvis, de blauwe vinvis, blijft achter", voegt Arthur Oosterbaan, conservator van Ecomare op het Nederlandse Texel toe.

Klimaat

De bultruggen op de Zuidpool profiteren ook van het veranderende klimaat, aldus de Amerikaanse onderzoekers. Er zijn door opwarming meer ijsvrije dagen, het leefgebied van de bultrug wordt daardoor ruimer.

Oosterbaan: "In zo’n situatie is het een natuurlijke reactie dat er meer bultruggen komen. Als een andere soort het moet hebben van juist veel zee-ijs dan zal het daar slechter mee gaan. Want die verliest leefgebied. Minder ijs betekent ook minder algen en minder krill. Op den duur kan dat minder voedsel betekenen voor walvissen. Dat moeten we dus goed onderzoeken."