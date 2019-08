Hagelstorm slacht 11.000 vogels af in Montana IB

22 augustus 2019

00u10

Bron: Washington Post 0 Dieren Duizenden watervogels zijn om het leven gekomen toen een zware hagelstorm op 11 augustus het gebied ten noordwesten van het stadje Billings in Montana teisterde. Volgens Montana Fish, Wildlife en Parks kwamen er meer dan elfduizend watervogels om het leven door de superstorm.

De storm raasde over het natuurgebied Big Lake Area ten westen van Molt, de grootste stad van de staat Montana. Volgens bioloog Justin Paugh werd zeker een kwart van de vogels in het gebied verwond of zelfs gedood door de storm. Zeker vijf procent van de overlevende vogels en eenden en een derde van de overlevende pelikanen en aalscholvers zijn gewond geraakt door de storm.

Radarbeelden van de storm laten zien dat de vogels waarschijnlijk geen ‘waarschuwing’ kregen van het snel verslechterende weer aangezien de hagelbui niet vooraf ging door regen of plots verslechterend weer: de regen begon pas vijf tot zes minuten nadat de hagelstorm had toegeslagen.

Zo’n driekwart van de vogelpopulatie van Big Lake heeft de storm overleefd, maar biologen vrezen dat sluimerende ziektes het overgebleven deel van de populatie verder verzwakken.

Het lokale Storm Prediction Centre had zo’n twaalf uur voor de storm wel al gewaarschuwd dat er een zware hagelstorm aan zat te komen en voorspelde ook dat het natuurgebied in het oog van de storm zou komen te liggen.