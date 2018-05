Haan wordt 3 dagen opgesloten in mand op grote hoogte: dierenactivisten doen aangifte mvdb

08 mei 2018

11u17

Bron: ANP 0 Dieren Dierenorganisaties in Nederland willen een einde aan de traditie op het Waddeneiland Schiermonnikoog om een haan drie dagen lang op te sluiten in een rieten mand op een 18 meter hoge mast. De traditie is onderdeel van het jaarlijkse Kallemooifeest. De dierenactivisten spreken van dierenmishandeling en hebben daarvan aangifte gedaan.

De aangifte van het Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft en stichting Dierennood is voor het Kallemooifeest van vorig jaar. Tegelijkertijd hebben de organisaties gevraagd handhavend op te treden tegen de traditie op het komende feest van 19 tot en 22 mei.

"Het past niet meer in deze tijd om een dier voor een traditie zo te misbruiken. Bovendien is het ook geheel onnodig, er zijn voldoende alternatieven om dit feest zonder dierenleed op een leuke manier door te laten gaan", vinden de organisaties.

Met het opsluiten van de haan op eenzame hoogte wordt Nederlandse dierenwetgeving op een aantal punten overtreden, zeggen de dierenorganisaties. Het dier zit drie dagen gestrest in isolatie, het kan niet scharrelen, niet op stok gaan, noch met soortgenoten communiceren. Bovendien is de haan drie dagen onvoldoende beschermd tegen slecht weer en is zijn bewegingsvrijheid dusdanig beperkt dat hem onnodig lijden wordt toegebracht.

Vruchtbaarheidsritueel

Het protest tegen de traditie is niet nieuw. Al jaren ageren dierenorganisaties tegen het opsluiten van de haan. Het voorjaarsfeest is elk jaar met Pinksteren. De haan in de mand zou een vruchtbaarheidsritueel zijn.

De traditie stuit al jaren op kritiek, zoals te zien is in onderstaande video uit 2014 van de Nederlandse regionale tv-omroep RTV Noord .