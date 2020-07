Haaien zijn ‘functioneel uitgestorven’ in 19 procent van de riffen AW

24 juli 2020

21u51

Bron: FinPrint 2 Dieren Op bijna één van de vijf (19 procent) onderzochte riffen blijken haaien “functioneel uitgestorven te zijn”. Dat blijkt uit een studie van de internationale organisatie Global FinPrint. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het Op bijna één van de vijf (19 procent) onderzochte riffen blijken haaien “functioneel uitgestorven te zijn”. Dat blijkt uit een studie van de internationale organisatie Global FinPrint. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature.

De haai wordt de koning van de zee genoemd. En hij lijkt misschien meedogenloos, maar voor de mens moet hij nog steeds onderdoen. Overbevissing en drukke kustplaatsen zorgen er immers voor dat hij het behoorlijk moeilijk heeft op sommige plaatsen. Zo blijkt uit het onderzoek van FinPrint - waarbij maar liefst 371 riffen in 58 verschillende landen met onderwatercamera’s onder de loep werden genomen – dat haaien in 19 procent van de riffen functioneel uitgestorven zijn.



Niet volledig uitgestorven dus, maar wel functioneel uitgestorven. Wat betekent dat dan? “Dit betekent niet dat haaien de riffen helemaal niet bezoeken,” legt onderzoeker Colin Simpfendorfer uit. “Maar het houdt wel in dat ze ‘functioneel uitgestorven’ zijn: ze spelen niet meer hun normale rol in het ecosysteem.”



Het verdwijnen van haaien is overigens geen goed nieuws: haaien spelen een belangrijke rol in de onderwaterwereld. Het zijn toppredators waardoor ze bovenaan de voedselketen staan. Dat betekent dat ze verhinderen dat bepaalde populaties te groot worden en zo instaan voor het behoud van het ecosysteem.

3 haaien in 800 uur

Maar liefst 120 onderzoekers verzamelden 18.000 uren (750 dagen) aan cameramateriaal. Deze beelden hebben ze nauwgezet bestudeerd om de activiteit van haaien na te gaan. In 69 riffen in zes verschillende landen (De Dominicaanse Republiek, Franse Antillen, Kenia, Vietnam, de Bovenwindse Antillen en Qatar) was de situatie behoorlijk schrijnend: op 800 uur (meer dan een maand) tijd werden slechts drie haaien gespot.

Reden daarvoor is de hoge bevolkingsdichtheid, wanbeheer van de oceanen en overbevissing, zo concluderen de onderzoekers. Dat betekent evenwel dat er ook grote en sterke haaienpopulaties kunnen bestaan “op voorwaarde dat de mens wat goede wil toont, en maatregelen neemt om de instandhouding van haaien te waarborgen”, zo besluiten de onderzoekers.