Haai doodt surfer (17) in Australië mvdb

11 juli 2020

09u08

Bron: ANP 4 Dieren Een surfer (17) is om het leven gekomen nadat hij ernstig gewond was geraakt voor de oostkust van Australië. Getuigen vertelden de politie dat de tiener is aangevallen door een haai.

De politie in deelstaat New South Wales zegt dat de jongen bij Wooli Beach ernstige verwondingen opliep aan zijn benen. Andere surfers schoten hem te hulp en de tiener kon uiteindelijk aan land worden gebracht. Het lukte echter niet zijn leven te redden. De autoriteiten hebben uit voorzorg stranden in het gebied gesloten.



In dezelfde deelstaat kwam een 60-jarige man begin juni om het leven toen hij tijdens het surfen werd aangevallen door een witte haai. Dit incident gebeurde in Salt Beach, ruim 200 kilometer verwijderd van Wooli Beach. Haaien laten zich in deze tijd van het jaar vaker dicht bij de kust zien.