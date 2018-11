Haai bijt duiker in hoofd, slachtoffer komt er met lichte wonden vanaf Redactie

26 november 2018

19u34 0

Spectaculaire beelden uit de Bahamas: daar werd een duiker gebeten door een haai in het hoofd. Als bij wonder kon Will Krause, het ‘slachtoffer’, eraan ontkomen met enkele hoofdwonden die gehecht moesten worden. Krause was in de Bahamas aan het speervissen.