Gruwelijke mishandeling kitten Kitty schokt Nederland Maren Verbunt

15 juli 2018

16u41 12 Dieren Bij onze noorderburen is ophef ontstaan over Kitty, een kitten die gruwelijk mishandeld werd aangetroffen. De poes werd met plastic straps vastgebonden aan een hek, en heeft inmiddels haar eerste operatie achter de rug. "Ze is een vechtertje", laat de Nederlandse Dierenbescherming weten.

De mishandelde kitten is twee of drie maanden oud. Ze moest meteen onder het mes nadat ze eergisteren bij Dierenopvangcentrum Spijkenisse werd binnengebracht. De huid van het diertje was vanaf haar kin tot haar buik afgestroopt, waarna haar kin zo snel mogelijk werd gehecht.

Kitty werd in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van het Marconiplein in Rotterdam-West gevonden door de politie. Het beestje was met straps vastgebonden aan een hek en verkeerde in zeer slechte staat. Ze heeft een breuk in haar elleboog, een breuk in de groeischijf van haar hak en in haar borstbeen.

De kitten is inmiddels ondergebracht bij één van de vrijwilligsters van de dierenopvang. "Beter kan zij op dit moment niet zitten, hier heeft zij de juiste medische zorg om haar heen", aldus de dierenopvang.

Herstel

Kitty is langzaamaan begonnen aan haar herstelproces en eet inmiddels weer goed, laat de Dierenbescherming weten. "Ondanks wat ze heeft meegemaakt, is Kitty een vechtertje. Ze geniet zichtbaar van de liefde en de goede zorgen die zij nu krijgt."

De organisatie werd na het nieuws overspoeld met berichten, telefoontjes en e-mails. Veel mensen wierpen zich al op om het diertje een nieuw thuis te bieden. De Dierenbescherming laat echter weten dat dit niet nodig is: "Als Kitty er helemaal bovenop komt, heeft zij bij één van onze medewerksters haar gouden mandje klaarstaan."