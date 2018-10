Gruwelijke dierenmishandeling in Nijvel: baasje duwt hond uit venster HA

08 oktober 2018

17u53

Bron: La Dernière Heure, vzw Sans Colliers 0 Dieren Een schokkende video waarin een hond uit een venster wordt geduwd, verhit de gemoederen in Nijvel (Waals-Brabant).

Op de beelden is te zien hoe het teefje op de vensterbank zit en door haar baasje gestreeld wordt. "Ben je er klaar voor?", vraagt de man, waarna hij de zichtbaar verschrikte viervoeter ruw uit het openstaande venster duwt. Luttele seconden later is te horen hoe de hond hard tegen de grond smakt.

De dierenbeul deelde de video, samen met nog andere beelden, via een privégesprek op sociale media. Maar het filmpje lekte uit en kwam bij de vzw Sans Colliers terecht.



Het dierenasiel reageert geschokt op de dierenmishandeling en heeft een klacht ingediend bij de politie. Op basis van de tweede video kon de dader geïdentificeerd worden, meldt het asiel op Facebook. Het zou gaan om een minderjarige jongen. Hij zou in een andere video gezegd hebben dat de hond overleden is, maar volgens vzw Sans Colliers is dat niet zeker. Indien dat wel het geval is, zal het asiel de jonge dader voor de rechter slepen.

De video is te zien op de Facebookpagina van vzw Sans Colliers. Opgelet: het filmpje bevat schokkende beelden!