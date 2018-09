Grote hoeveelheid aan chemicaliën uit plastic en cosmetische producten gevonden in wilde dolfijnen in Florida Redactie

Bron: National Geographic 9 Dieren De dolfijnen in de baai Sarasota lokken veel toeristen naar de Amerikaanse staat Florida. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de tuimelaars de invloed van de mens niet kunnen ontwijken. Chemische stoffen stapelen zich namelijk op in de lichamen van de wilde dieren, meer dan onderzoekers hadden gedacht.

In een studie die vorige week is gepubliceerd in het blad American Geophysical Union staat dat een grote hoeveelheid aan ftalaten zijn gevonden in de dolfijnen. Ftalaten zijn chemische stoffen die worden gebruikt om een product soepeler te maken. Ze worden toegevoegd aan onder andere plastic, verf en cosmetische producten. Onderzoekers van de College of Charleston en de Chicago Zoological Society hebben tussen 2016 en 2017 urinestalen genomen van zeventien dolfijnen in de baai. Het is de eerste keer dat deze chemicaliën zijn gevonden in wilde dolfijnen.

“We waren niet verrast dat we hebben vastgesteld dat de dieren worden blootgesteld aan de chemicaliën. Wat ons wél verraste was de hoge aanwezigheid die is gedetecteerd”, zegt Leslie Hart, die mee heeft gewerkt aan de studie. In 71% van de onderzochte gevallen, werd minstens één soort ftalaat gevonden.

Plastic

De onderzoekers hebben voor het eerst gebruik gemaakt van een urinetest. Daarom moet het team ook nog bekijken welke resultaten als normaal of abnormaal kunnen beschouwd worden. De wetenschappers hebben nu wel een betere kijk op welke chemicaliën in dolfijnen terechtkomen, maar het team maakt zich zorgen over hoe de dieren precies in contact komen met de stoffen en wat de impact kan zijn op hun gezondheid.

Ftalaten zijn eerder ook al gevonden in algen. Mogelijk krijgen dolfijnen de stoffen dus binnen via het voedsel dat ze eten. Maar evengoed kan dat zijn door de grote aanwezigheid van plastic in de zee. Wanneer plastic ontbindt in het water, komen ftalaten vrij.

In de volgende fase van de studie willen de onderzoekers vaststellen hoe dolfijnen deze stoffen verwerken. Wetenschappers gaan er ook van uit dat de dolfijnen in Florida niet de enige populatie is die “besmet” is met dit soort chemicaliën, maar dat het probleem wijdverspreid is.