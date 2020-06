Grootste kolonie groene schildpadden ter wereld blijkt nog groter YV

10 juni 2020

10u51

Bron: ANP 0 Dieren De grootste kolonie groene zeeschildpadden ter wereld blijkt ongeveer twee keer groter te zijn dan gedacht. Dat stellen Australische wetenschappers woensdag naar aanleiding van een observatie met behulp van drones. Op de beelden die zijn vrijgegeven door de Great Barrier Reef Foundation is te zien hoe duizenden schildpadden door de azuurblauwe oceaan zwemmen.

Uit de observatie blijkt dat op Raine Island in het Groot Barrièrerif zo’n 64.000 vrouwelijke groene schildpadden hun eieren leggen. “Toen we de tellingen met behulp van de drone vergeleken met de tellingen van observeerders, kwamen we erachter dat we de aantallen met een factor van 1,73 hadden onderschat”, aldus wetenschapper Richard Fitzpatrick. Raine Island is de grootste resterende broedplaats voor schilpadden ter wereld.

De bevinding is goed nieuws voor zijn collega’s, die zich ernstige zorgen maken over de afname van het aantal groene schildpadden. De soort staat op de lijst van bedreigde diersoorten omdat er op gejaagd wordt, hun broedplaatsen verdwijnen of omdat ze verstrikt geraken in visnetten. De effectiviteit van die beschermingsmaatregelen was altijd echter lastig te onderzoeken.

Tot nu toe zetten onderzoekers een witte streep op de schilden van de dieren. Bij de tellingen die vanaf boten werden uitgevoerd, kon dan worden gezien of een schildpad al eerder geteld was. Die methode bleek echter onbetrouwbaar te zijn vanwege beperkte zichtbaarheid bij slecht weer.



