Grootste bij ter wereld voor het eerst sinds 1981 weer gezien

22 februari 2019

04u15

Bron: CNN 0 Dieren Wetenschappers vreesden al het ergste voor de megachile pluto, een reusachtige zwarte bij die veel mensen de stuipen op het lijf zou jagen: dat ze uitgestorven was. Maar tot hun grote vreugde, trof een team van onderzoekers een exemplaar aan in een termietennest in Indonesië.

Vier keer zo groot als een gewone honingbij en met een vleugelspanwijdte van zes centimeter. Je kan er niet naast kijken? Blijkbaar wel. Het dier werd al sinds 1981 niet meer gespot. Tot een groep van Australische en Amerikaanse wetenschappers een vrouwelijk exemplaar aantroffen in een termietennest, twee meter boven de grond in een boom, op de noordelijke Molukken in Indonesië.

Het team bestudeerde de bij al jaren en was dagen onderweg in de vochtige Indonesische wouden op zoek naar de Wallace Giant Bee. De wetenschappers struinden een hele reeks termietennesten af tot het prijs was. Haar Engelse naam ‘Wallace Giant Bee' heeft ze te danken aan Alfred Russel Wallace, een Britse natuurwetenschapper die het dier als eerste ontdekte in 1858 tijdens een expeditie op het Indonesische eiland Bacan.

“Het was adembenemend om deze ‘vliegende bulldog’ te zien, een insect waarvan we niet eens zeker wisten of het nog bestond”, zegt Clay Bolt, een van de expeditieleden en natuurfotograaf.

Het voortbestaan van het insect wordt bedreigd door de ontbossing in Indonesië.