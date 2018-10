Groot-Brittannië in de ban van de witte dolfijn: grote vuurwerkshow afgelast om ‘Benny de Beloega’ niet bang te maken ADN

22 oktober 2018

09u44

Bron: BBC 2 Dieren Groot-Brittannië is in de ban van een beloega in de Thames, die liefkozend ‘Benny’ is gedoopt. Hoe ‘Benny de Beloega’ in de bekende rivier is beland, is een raadsel. Maar dat de met uitsterven bedreigde witte dolfijn alle kansen op overleven moet krijgen, is duidelijk. Een grote vuurwerkshow wordt nu afgelast om Benny zeker niet bang te maken.

Benny werd voor het eerst gespot in de Thames nabij Gravesend in Kent op 25 september. Sindsdien is hij in de buurt gebleven. Aangezien beloegadolfijnen normaal gezien tussen de ijsschotsen van de Noordelijke poolzee leven, is Benny duizenden kilometers verwijderd van waar hij eigenlijk moet zijn.



Ook al is hij totaal verdwaald, hij zwemt en eet goed en lijkt verder gezond. En dat moet zo blijven. Boten mogen hem niet te dicht naderen, toeschouwers worden opgeroepen om hem vanaf de kust te bewonderen en mogen hem vooral niet storen of lastigvallen. De jaarlijkse plaatselijke vuurwerkshow vanop een boot in de Thames op 2 november – waar zeker 15.000 mensen naar zouden komen kijken – gaat niet meer door.

Begrip voor Benny

“We zullen er alles aan doen om dit razend populaire event op een ander moment in te plannen, maar daar kunnen we nu niet over beslissen aangezien we niet weten hoelang Benny hier zal blijven”, aldus gemeenteraadsleider David Turner. “We moeten ervoor zorgen dat onze speciale gast veilig is. Ik ben er zeker van dat iedereen dit zal begrijpen.” Locals worden opgeroepen om ook privé geen vuurwerkpijlen af te schieten in de buurt van de rivier.



Eerder deze maand dropte ‘British Divers Marine Life Rescue’ een hydrofoon in het water om Benny te tracken. Voorlopig blijft de beloega op post en laat hij zich tot groot jolijt van zijn vele fans geregeld zien. Experts hopen echter dat hij gauw zijn vakantietrip in Gravesend onderbreekt en weer richting het noorden trekt, waar hij hoort. Reddingsteams houden het dier goed in de gaten om, indien nodig, in te grijpen en hem te redden.