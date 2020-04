Groepen hitsige dolfijnstieren zingen op ‘boyband-achtige’ manier om vrouwtje te lokken Tom Tates

06 april 2020

11u13

Bron: AD.nl 0 Dieren Wetenschappers van de universiteit van Bristol in Groot-Brittannië hebben ontdekt dat groepen dolfijnmannetjes regelmatig op een ‘boyband-achtige’ manier harmonieus en synchroon geluidjes maken, waarmee ze met succes vrouwtjes lokken. De samenzang van de zeezoogdieren wordt door de experts vergeleken met de vocalen van groepen als ‘N Sync , Take That, One Direction en The Backstreet Boys. Ook die zorgen met hun manier van zingen voor een ‘magnetisch effect’ op vrouwen.

Volgens onderzoeksleider Stephanie King, die samen met collega's tussen 2016 en 2018 het gedrag van dolfijnen bestuurde in Shark Bay aan de Australische westkust, zwemmen de ‘hitsige’ dolfijnstieren niet alleen synchroon om indruk te maken op koeien in de buurt. “We registreerden met onderwatermicrofoons ook de geluiden die de mannetjes maken. Uit analyses van de klik- of plopgeluiden van de stieren is gebleken dat ze in de buurt van vrouwtjes in groepsverband exact dezelfde geluiden maken”, vertelt King aan de wetenschapssite New Scientist. Begin april publiceerde ze het onderzoek al op de gezaghebbende site The Royal Society.

Het is niet zo dat de stieren echt zingend in de richting van vrouwtjes zwemmen. Ze maken ongeveer twaalf keer per seconde specifieke geluidjes. En de koeien reageren daar positief op. Volgens King proberen de mannetjes de vrouwtjes bewust en dus met succes als clubje te interesseren. Dat er uiteindelijk altijd één match is, maakt de stieren niet uit. King in haar wetenschappelijke verhandeling: “De samenwerking van dolfijnstieren kan tientallen jaren duren en is van cruciaal belang voor het succes van elk afzonderlijk mannetje. Mannetjes kunnen vrouwtjes niet monopoliseren, oftewel voor zichzelf houden. Er is, in de ingewikkelde driedimensionale leefomgeving onder water, altijd sprake van een intense concurrentiestrijd om vruchtbare vrouwtjes.”

Duiken

De specifieke ‘boybandgeluidjes’ die dolfijnstieren maken, komen alleen voor als ze op jacht zijn naar koeien. King: “Het gaat om een vrij dwingende manier van communiceren. Het effect is dat een vrouwtje bijna niet anders kan dan in de buurt van de mannetjes blijven.” De onderzoekers ontdekten overigens nóg een slimme zet die de dolfijnstieren gebruiken om een koe in de buurt te houden. “De groepen mannetjes duiken ook vaak op exact hetzelfde moment, om te voorkomen dat een koe weg zwemt.”

Dolfijnen zijn niet de enige diersoort die nauw samenwerkt en in groepsverband optrekt om de aandacht van potentiële partners te trekken. Mannelijke vuurvliegjes knipperen tegelijkertijd hun lichtjes om een ​​vrouwtje te lokken, en mannelijke vioolkrabben zwaaien tegelijk met hun scharen voor een vergelijkbaar effect.

Bekijk ook: Waggelende pinguïns bezoeken witte dolfijnen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.