Grillige winter brengt dieren in de war

De winter is grillig en brengt verschillende dieren die een winterslaap houden in de war. Padden, salamanders en egels worden nu al – te vroeg - wakker en vinden geen eten, waardoor ze ziek worden of sterven. In het opvangcentrum voor wilde dieren in Merelbeke zien ze dan ook opvallend veel zieke egels binnenkomen. Dat meldt VTM Nieuws.

Eigenlijk moeten de egels vier maanden aan een stuk slapen, zodat ze hun energie sparen en hun vetreserves niet moeten aanspreken. Maar als ze zoals nu een paar keer ontwaken tijdens de winter door kwakkelweer, hebben ze geen andere keuze dan die reserves te gebruiken en worden ze zwakker.

Ook kikkers, salamanders en padden zijn ontregeld door de schommelende wintertemperaturen. De verwarring kan een negatieve impact hebben. Of het zo'n vaart zal lopen als in 2016, waarbij er na de erg zachte winter zestig procent minder padden bij de paddenoverzet waren, is nog niet duidelijk.

Ook vogels, die geen winterslaap houden, hebben het moeilijk. Terwijl ze op zachte momenten gemakkelijk eten vinden in de vrije natuur, is dat niet het geval tijdens koudere periodes. “Het is dus belangrijk om te blijven voederen zodat ze de komende winterprik vlot doorkomen”, stelt Dominique Verbelen van Natuurpunt.