Greenpeace vraagt EU om verbod op wereldwijde handel in wilde dieren op tafel te leggen

08 april 2020

16u13

Bron: Belga 38 Dieren Milieubeweging Greenpeace vraagt de Europese Commissie om samen met de Europese regeringen te ijveren voor een wereldwijd verbod op de handel in wilde dieren.



De organisatie heeft een brief geschreven aan onder meer Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Virginijus Sinkevicius, de commissaris voor Leefmilieu. "Greenpeace roept jullie op om binnen de internationale gemeenschap EU-leiderschap te tonen om een einde te maken aan de handel in wilde dieren, en tegelijkertijd ambitieuzere maatregelen te promoten en voor te stellen die alle ecosystemen beschermen.

Greenpeace zegt dat dergelijke maatregelen ook nodig zijn om de wereldwijde volksgezondheid te beschermen, en verwijst naar de huidige wereldwijde coronacrisis. "Studies tonen aan dat de vernietiging van de natuur en de biodiversiteit door de mens voorwaarden creëert die de kans op uitbraken van ziekten zoals Covid-19 vergroten. De handel in wilde dieren verhoogt ook het risico van overdracht van dieren naar de mens", luidt het.

Concreet wil de milieuorganisatie dat de Europese commissarissen en de Europese regeringen samen ijveren voor een verbod op de handel in wilde dieren in het kader van het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties (CBD). De Europese regeringen moeten zelf ook het nodige doen om natuurlijke habitats en ecosystemen overal te beschermen. Zo moet er een Europees verbod komen op het invoeren van producten die de vernietiging van bossen en ecosystemen veroorzaken.

Greenpeace benadrukt wel dat een wereldwijd verbod op handel in wilde dieren niet hetzelfde is als een verbod op elke consumptie van wilde dieren. "Zo'n verbod zou de voedselveiligheid bedreigen van vele inheemse en van het woud afhankelijke gemeenschappen. Veel van die gemeenschappen ondervinden zelf de negatieve gevolgen van de commerciële handel in wilde dieren en de degradatie van de ecosystemen in het woud waar zij op rekenen", klinkt het.

