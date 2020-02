Greenpeace: "Aantal stormbandpinguïns op Antarctica afgelopen 50 jaar gedaald" ttr

11 februari 2020

10u48

Bron: belga, cnn 16 Dieren Wetenschappers hebben vastgesteld dat het aantal stormbandpinguïns op Antarctica met 60 procent is afgenomen ten op zichte van de laatste telling zo’n vijftig jaar geleden. Dat meldt milieuorganisatie Greenpeace vandaag, die ijvert voor een betere bescherming van onze oceanen.

De stormbandpinguïn, ook wel kinbandpinguïn genoemd, komt vooral voor langs de kust van poolgebieden. Het totale aantal stormbandpinguïns op het Elephanteiland, een belangrijke habitat in het noordoosten van het Antarctisch Schiereiland, is met 60 procent gedaald sinds de laatste telling in 1971. Het aantal broedende paren viel terug van 122.550 tot 52.786, bericht Greenpeace.

“Dit is een significante daling. Het ecosysteem van de Zuidelijke Oceaan is nu fundamenteel anders dan vijftig jaar geleden. De impact van deze verandering dringt door in de voedselketen tot soorten als de stormbandpinguïn. Verschillende factoren kunnen daarbij een rol spelen, maar al het bewijs wijst in de richting van klimaatopwarming als de verantwoordelijke”, zegt Heather J. Lynch, van de Stony Brook University.

Deze pinguïnsoort, die wordt gekenmerkt door een glanzend blauwzwart en wit verenkleed en het dunne zwarte streepje ter hoogte van de keel, voedt zich vooral met krill. Dat is een verzamelterm voor kleine garnaalachtige schaaldieren. Krill heeft zee-ijs nodig om te overleven. Door de hogere temperaturen is er aanzienlijk minder zee-ijs voor de kust van Antarctica. Dat heeft geleid tot minder krill en bijgevolg tot minder voedsel voor de stormbandpinguïn.

Rol België

“Als soorten strijden om te overleven, hebben we dringend nood aan mariene reservaten die beschermd worden tegen alle schadelijke menselijke activiteit. Alleen zo kunnen we pinguïns en andere soorten de ruimte geven om zich te herstellen en zich aan te passen aan het snel veranderende klimaat. We roepen alle overheden op om dit jaar een globaal oceanenverdrag te ondertekenen dat 30 procent van de oceanen beschermt”, zegt An Lambrechts, campagneleider Oceanen bij Greenpeace België.

Volgens Greenpeace neemt België internationaal het voortouw en pleit ons land voor zo’n ambitieus oceanenverdrag, maar speelt het ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van diepzeemijnbouw, een industrie die verwoestende gevolgen kan hebben voor het leven in de oceanen. “Als België het ernstig meent met de bescherming van de oceanen, moet er ook een moratorium op diepzeemijnbouw komen en moet België zijn steun voor het exploratiecontract van DEME in de Stille Oceaan opzeggen”, besluit Lambrechts.