Graatmagere grizzly’s dwalen uitgehongerd rond in Canada door zalmtekort AW

04 oktober 2019

11u34

Bron: The Daily Mail 0 Dieren Rolf Hicker, een Canadese fotograaf, wist enkele uitgemergelde grizzlyberen op camera vast te leggen. Die foto’s deelde hij vervolgens op sociale media: “De beren hebben honger en mijn hart breekt om dat te zien”. Dat de beren honger hebben, ligt aan de povere zalmpopulatie, een gevolg van de klimaatopwarming.

Hicker deelde de schrijnende foto’s van een moederbeer en haar twee welpen, op 23 september op zijn Facebook- en Instagrampagina.

Op de post kwamen al snel heel wat reacties. Zo maken experts zich zorgen en vrezen ze dat de beren in British Columbia, met amper een maand te gaan voor de start van hun winterslaap, de winter niet zullen overleven. “In een paar maanden tijd is hun toestand fel achteruitgegaan”, aldus de Jake Smith, een van de natuurbeheerders.

Een trieste tendens die te wijten is aan de povere zalmpopulatie in de rivieren. Volgens vissers was het afgelopen seizoen het slechtste in vijftig jaar tijd. De fotograaf deelt die mening alvast: “Ik heb geen enkele zalm in de rivier gezien”. Dat is onder andere te wijten aan de gevolgen van de klimaatopwarming die in Canada tweemaal zo snel zou gaan, wat een enorme impact heeft op het ecosysteem van de vissen.

Bevroren vissen

Om de grizzlyberen een iets grotere overlevingskans te bieden, doneerden lokale organisaties reeds honderden bevroren zalmen die ze rond de oevers legden. En daar leken de beren erg dankbaar voor te zijn volgens de vrijwilligers. Ze aten ze onmiddellijk op. Maar de vraag blijft of dat voldoende zal zijn voor de beren in Knight Inlet in Brits-Columbia, overigens een populaire plek bij toeristen om grizzlyberen te spotten.