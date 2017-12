Goudvis in te kleine bokaal moet verhuizen onder dwang van politie Engelbert Heideman

Dieren De eigenaars van een Nederlandse viswinkel schrokken zich afgelopen dinsdag dood toen de politie plotseling binnenkwam om een goudvis 'in de boeien te slaan'. De reden: een te kleine bokaal.

Verbouwereerd was mede-eigenaar Nicole Kötter. Ze runt de winkel Visgilde Kötter in het Nederlandse Oldenzaal samen met haar man, toen de politieauto voor hun zaak stopte en twee agenten de winkel binnenstapten. "Ze hadden een melding gekregen over vis. Wij dachten meteen aan de gebakken vis, de haring, zalm of paling. Maar nee, het ging om de viskom..."

Kötter kon kiezen: óf een grotere bokaal voor de vis óf de bokaal moest weg uit de winkel. Ze koos voor dat laatste. "Ik dacht nog: slaan jullie ons kleine visje in de handboeien? Dat nog net niet."

"We moesten er ook wel om lachen, maar bijzonder blijft het natuurlijk wel. Ik heb de goudvis thuis even in een andere bokaal gestopt, maar die was nog veel kleiner. In de huidige kom kan hij in elk geval flink omhoog en omlaag zwemmen", aldus Nicole. Opnieuw begint ze te lachen. "Ik kan er nog steeds niet met mijn hoofd bij, ook dat agenten hiervoor op pad worden gestuurd."



Emil Baveld, chef van het politieteam dat de vaststelling kwam doen, snapt dat de eigenaars van de viswinkel zijn geschrokken. "Feit is wel dat wij als politie serieus met dit soort meldingen moeten omgaan, daar valt dus ook dier en welzijn onder. Een vis moet voldoende bewegingsruimte hebben en dat hebben we de mensen uitgelegd."

In klas

Ook begin december was er al heisa over een goudvis. De Nederlandse Stichting Vissenbescherming greep toen in in een basisschool. Daar had een klasje een goudvis in een ronde bokaal zwemmen. "Ongepast", vond de stichting, "want een goudvis heeft een zwemruimte van tien keer zijn lengte nodig. Bij een gewone goudvis heb je dan minstens een aquarium van een meter nodig. Het dier moet ook schuilplekken hebben, en dat kan niet in een bokaal". De goudvis vertrok uiteindelijk uit de klas en werd bij een aquariumliefhebber ondergebracht.