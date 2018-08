Goudvis beu? Breng hem naar het aquarium in Parijs Daimy Van den Eede ADN

22 augustus 2018

15u02

Wil je jouw goudvis verlossen uit zijn kleine bokaal? Of bleek het toch niet zo'n goed idee om zeg maar Jefke en Joske in huis te halen? Dan kan je je vissen doneren aan het aquarium van Parijs.

Met hun speciale goudvisprogramma wil het aquarium aantonen dat er andere manieren zijn om van je vis af te komen. Nu worden ze bijvoorbeeld nog vaak doorgespoeld in het toilet of in sloten gedumpt. In Parijs moeten de goudvissen eerst 40 dagen in quarantaine, vooraleer ze de rest van hun dagen vrijuit kunnen zwemmen in een groot aquarium met soortgenoten.

In een kleine bokaal wordt een goudvis gemiddeld twee jaar oud. In betere omstandigheden kan het dier tot wel twintig jaar oud worden. In grotere aquariums worden ze bovendien ook groter: tot dertig centimeter. De voorbije twee jaar heeft het aquarium in de Franse hoofdstad al meer dan 600 goudvissen ontvangen. Ze genieten er vrolijk van hun betere leven.