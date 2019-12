Goudvink is vogel van het jaar mvdb

18 december 2019

11u11 24 Dieren De vogel van het jaar is de goudvink, meldt Vogelbescherming Vlaanderen. Op de tweede plaats staat de hop en op de derde plaats de bonte specht.

Tijdens de periode 2000-2002 werd de populatie goudvinken in Vlaanderen geschat op slechts 150-280 broedparen, hoewel het inventariseren van deze soort niet zo evident is. De vogels leven tijdens de broedperiode immers zeer teruggetrokken waardoor een goede terrein- en soortkennis noodzakelijk zijn om hen op te sporen.



In gebieden met lage dichtheden is de kans groot om een aantal broedparen te missen. In de meest recente Vlaamse rode lijst van broedvogels, staat de goudvink in de categorie "bijna in gevaar". Dat komt door haar kleine populatiegrootte.

Goudvinken zijn relatief grote, plompe en zeer compacte vinken met een zogenoemde ‘stierennek’. Waar de naam stierennek vandaan komt, is min of meer vanzelfsprekend: het lijkt alsof deze vink geen hals heeft. De Engelse benaming verwijst daar trouwens naar: Eurasian Bullfinch. Mannetje en vrouwtje zijn eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Het mannetje heeft een rozerode onderzijde en blauwgrijze schouderpartij. Bij het vrouwtje zijn de schouders bruingrijs en is het achterhoofd grijzer gekleurd.