Gorilla Mayani in Zoo Antwerpen is zwanger: baby rond Kerstmis verwacht kg

02 juli 2018

10u53

Bron: Zoo Antwerpen 244 Dieren Zoo Antwerpen pakt uit met heuglijk nieuws: vrouwtjesgorilla Mayani is zwanger. Als alles goed gaat, krijgt de dierentuin er eind december een gorillababy bij. Het nieuws is extra bijzonder aangezien Mayani een westelijke laaglandgorilla is, een bedreigde dierensoort waarvan er nog maar 90.000 exemplaren rondlopen in de natuur.

Verzorger Julie is door het dolle heen. “Ongelooflijk! Ik ben dolgelukkig! Nu is het spannend uitkijken naar de geboorte van de gorillababy eind december. Ik hoop zo dat alles goed loopt.” De cyclus van de gorilla is vergelijkbaar met die van de mens. Een zwangerschap duurt 37 weken, iets meer dan negen maanden. De geboorte zal normaal gewoon in de groep plaatsvinden.

Eerste baby in België

Het is nog maar sinds vorig jaar dat de gorilla’s hun intrek namen in de zoo, en dat Mayani de groep kwam versterken. De 17-jarige Mayani is de eerste in het gezelschap die zwanger wordt. De vader is Matadi, een zilverrug, en net zoals Mayani een westelijke laaglandgorilla.

Omdat de diersoort bedreigd is, is de nakomeling natuurlijk heel erg welkom, laat de Zoo Antwerpen weten in een persbericht. Het is tevens de eerste westelijke laaglandgorilla die in België geboren zal worden.