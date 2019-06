Golden retriever is held van Thais dorp: Nonny houdt rivier proper door afval uit water te halen Redactie

13 juni 2019

10u32

Bron: KameraOne 0

In de Thaise provincie Pathum Thani loopt een hond rond die door vele inwoners bijna op handen gedragen wordt. Nonny de golden retriever helpt namelijk de rivier proper te houden. Saltantip Nutjarat (43) gaat elke dag wandelen met Nonny langs het water. Als de hond afval ziet liggen, springt ze in het water en brengt ze het naar de oever. Als er een overgroei is aan planten in de rivier, of er blijven dode planten liggen, haalt ze die ook uit de rivier. De lokale bevolking is de hond erg dankbaar, want ze zorgt ervoor dat de rivier niet verstopt door die overbodige planten en de rommel.