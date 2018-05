Golden Retriever bevalt van acht gezonde puppy's in luchthaven van Florida lg

28 mei 2018

14u10

Bron: KameraOne 0

Ellie, een twee jaar oude Golden Retriever, beviel vrijdag van acht gezonde pups in de Tempa International Airport in Florida. Ellie en haar baasje waren op hun vlucht naar Phiadelphia aan het wachten, toen Ellie moest bevallen. Een verpleegster die toevallig langsliep, hielp Ellie vijf gezonde pups op de wereld te zetten. Langer kon de verpleegster niet blijven omdat ze haar vlucht moest halen. Daarna werden andere medewerkers ingezet om de bevalling tot een goed einde te brengen. Naar verluidt hebben enkele omstaanders hun vlucht gemist om de bevalling te kunnen meemaken. Na een vier uur durende bevalling is Ellie moeder geworden van zeven gezonde reutjes en een teefje.