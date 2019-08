Goed nieuws in Pairi Daiza: meisje krijgt als eerste van pandatweeling zwarte vlekjes FVI

15 augustus 2019

16u29

Bron: Facebook 0 Dieren De pandatweeling in Pairi Daiza stelt het goed. Zo laat het dierenpark ons zien in een ludiek bericht op Facebook. Het meisje van de tweeling krijgt zelfs al haar eerste zichtbare zwarte vlekjes. Bij haar broertje is het hierop voorlopig nog wat wachten.

“Hoi vrienden, ik ben nogal geschrokken”, zo begint het hartverwarmende bericht van Pairi Daiza op Facebook. “Mijn lieve verzorgster Liu nam me in haar handen toen ze plots riep: “Het is zover, Baby Girl krijgt vlekken!” Ik dacht: hoezo vlekken? Gaan die eraf? Ik was meteen ongerust. Maar toen hoorde ik Liu zeggen: “Nog geen vlekken bij Baby Boy, hij is nog volledig roze.”

“We zijn de laatste dagen goed aangekomen”, zo klinkt het verder. “Mijn broertje woog 160 gram en weegt nu 220 gram. Ik woog 150 gram en weeg nu 219 gram. Hoewel we nog erg fragiel blijven, zijn onze verzorgers zeer positief. Mama zorgt erg goed voor ons en wanneer we slapen, kan zij een beetje uitrusten. Ze was erg moe na onze geboorte, maar ondertussen gaat het al beter met haar en is haar eetlust teruggekomen.”

De kleine panda’s zagen op 9 augustus het levenslicht. Normaal krijgen ze vanaf de zevende dag hun eerste zwarte vlekjes. De verzorgers ontfermen zich dag en nacht over de kleine diertjes.