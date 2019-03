Gigantische witte haai met 14 jongen raakt verstrikt in vissersnet in Taiwan AW

25 maart 2019

16u47

Bron: Live Science 0 Dieren Groter dan een kleine auto en zwanger van 14 pups: dat was afgelopen week de vangst van de dag voor enkele Taiwanese vissers. Ze vingen de gigantische witte haai per ongeluk en verkochten die vervolgens voor iets minder dan 2.000 dollar (1.765 euro) aan een preparateur die de haai wilde opzetten.

Al was de vrouwelijke haai langer dan een kleine auto (4,7 meter), ze was niet opgewassen tegen het net van de vissers. Hoe ze exact gevangen werd, is voorlopig nog onduidelijk maar vermoedelijk belandde ze per ongeluk in het vissersnet waarna ze er niet meer uit raakte. Vervolgens stikte het beest.



Het vrouwtje was zwanger van maar liefst 14 pups die vrijwel volledig ontwikkeld waren. Jammer genoeg stierf de haaienmoeder net voordat ze haar pups kon baren.

Zeldzaam

Biologen zijn alvast erg dankbaar voor deze unieke kans. Allereerst werd er nooit eerder een zwangere haai bestudeerd die zoveel pups verwachtte. “Het is ook zeer zeldzaam om een zwangere witte haai te vangen”, aldus David Ebert, directeur van het Pacific Shark Research Center in Californië. “Goed dat de vissers alles documenteerden met behulp van foto’s.”

Haaien hebben trouwens twee baarmoeders waardoor biologen vermoeden dat dit exemplaar zeven jongen in elke baarmoeder droeg.

(Lees verder onder de foto)

Kostbare onderdelen

De mini-haaitjes en hun mama werden verkocht aan een taxidermist. Die houdt zich bezig met het prepareren of opzetten van dieren. Het kadaver wordt daarbij behandeld zodat het geconserveerd kan blijven. “Ik gok dat het vlees gebruikt wordt voor consumptie”, aldus George Burgess, Mariene Bioloog aan de University of Florida. “En een haaienkaak is ook veel geld waard voor verzamelaars.” Alle “onderdelen” van de dode haai zullen volgens de bioloog benut (en duur verkocht) worden.

Beschermde diersoort

Voordat dat gebeurt, hoopt Burgess dat hij de eigenaar kan contacteren. Zo zou de bioloog (kostbaar) weefsel kunnen verzamelen van de moederhaai én haar pups. “Goed voor de wetenschap, minder goed nieuws voor de fauna”, aldus Burgess. De witte haai, of mensenhaai, is immers de nog enige levende soort uit het geslacht Carcharadon en eveneens een beschermde diersoort. Maar net omdat er een lucratieve zwarte markt bestaat voor de kaken, tanden en vinnen van de indrukwekkende haai, is het moeilijk om de wet te handhaven.

Bekijk ook: