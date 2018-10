Gigantische walvis spoelt aan op strand van De Haan Mathias Mariën

25 oktober 2018

08u52 0

Op het strand van De Haan is even na 2 uur deze nacht een dode walvis aangespoeld. De vinvis werd gisterenochtend al opgemerkt voor onze kust door een reddingshelikopter van het leger. De politie is ter plaatse om nieuwsgierigen op afstand te houden. Ondertussen wordt duidelijk dat het wel degelijk om een gigantisch exemplaar gaat: maar liefst 18 meter lang en 20 ton zwaar.

