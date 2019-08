Gigantisch nest met 60.000 bijen verwijderd uit plafond van huis in Australië Bonne Kerstens

22 augustus 2019

10u32

Bron: AD.nl 2 Dieren In een doodnormaal woonhuis in Brisbane (Australië) heeft een imker een bijennest met zeker 60.000 bijen uit het plafond verwijderd. De dieren hadden een meterslang golfend nest gemaakt tussen de plafonddelen.

Het nest zat er al een maand of tien en was op een prachtige manier tussen de plafonddelen gevormd. Meterslange honingraten zaten tegen elkaar aan op het plafond geplakt.

Onder de indruk

Laurel Lupschen, de bewoonster van het huis, wist dat de bijen er zaten, maar had er tot voor kort ‘weinig last van’. Ze wist echter wel dat de dieren op een gegeven moment weg moesten en belde de imker toen ze maar in en uit het huis bleven vliegen en overlast veroorzaakten.



De imker was verbaasd over de grootte van het nest, maar gaf aan dat dit zeker niet het grootste was dat hij ooit had gezien. Wel was hij onder de indruk van de bijzondere vorm.

Nieuw nest

Samen met een collega zoog hij de bijen op, zodat ze levend getransporteerd konden worden. Het meterslange nest werd voorzichtig weggesneden. Volgens imker Paul Wood zijn er ‘tientallen liefhebbers’ die de bijen willen opvangen.

Als ze wat tot rust zijn gekomen in zijn eigen achtertuin, zal Wood een nieuw huis zoeken voor het volk en de koningin. Die werd als eerste uit het nest verwijderd en bleef ongeschonden.

Honing

De honing uit de raten is opgevangen en wordt verkocht. De opbrengst gaat naar het nieuwe verblijf voor het bijenvolk. Dat was overigens een ‘zeer plakkerige klus’, aldus Wood.

