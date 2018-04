Giftig baasje: zelfmoordmier maakt zich zo kwaad dat hij letterlijk explodeert David van der Heeden

20 april 2018

17u25

Bron: ZooKeys, National Geographic, AD 2 Dieren De Colobopsis explodens is -zoals zijn Latijnse naam al doet vermoeden- een explosief wezentje. De mier die onlangs ontdekt werd in de boomtoppen van Borneo heeft niet alleen een imposant voorkomen, maar klapt bij dreigend gevaar ook letterlijk uit zijn vel. De uitbarsting van de kamikazemier laat een giftig geel goedje vrij. Dat kost hem direct de kop, maar ook die van zijn aanvaller. Dat staat te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift 'ZooKeys'.

De ‘zelfmoordmier’ is een van de vijftien nieuwe soorten ontploffende mieren die onlangs door wetenschappers van het Natuurhistorisch Museum van Wenen op de eilanden van de Indische Archipel ontdekt werden. Wie het miertje bekijkt, ziet weinig verrassends. Hij is roodbruin van kleur, heeft geen overdreven grote kaken, kan niet steken en ziet er daardoor uit als een makkelijke prooi.



Maar schijn bedriegt. Zodra de kolonie bedreigd wordt, winden de werkmieren zich zodanig op dat ze uit hun getailleerde jasjes scheuren. De boze beestjes doen dat door overeind te komen en hun onderlichaam krachtig samen te trekken. Zodra dat gebeurt, spuit een gelige vloeistof over hun tegenstander heen.

Gif ruikt naar curry

Het giftige spul, dat de mier maakt met een stel forse klieren die pal achter zijn kaken zitten, ruikt volgens de deskundigen naar curry en verwondt of doodt de opponent. Als dat niet lukt, beschikt de ontplofte mier nog over een tweede wapen. Net voor hij sterft, bijt de Colobopsis explodens zich vast aan de aanvaller, waardoor die rond moet zeulen met het mierenkarkas.



Vaak tuimelen beide uit de boom en vormen ze op de bosbodem een makkelijke prooi voor andere dieren. "Mieren leven in grote groepen", laat gedragsecoloog Tomer Czaczkes optekenen in National Geographic. "Dat maakt van hen een makkelijke bron van voedsel voor ontelbare roofdieren." Volgens Czaczkes is dat de reden waarom mieren zulke slimme manieren hebben gevonden om zichzelf te verdedigen.

Bijten, steken of sproeien

Sommige soorten, zoals de schildpadmier in Centraal- en Zuid-Amerika, laten zich bij dreigend gevaar van een blad afglijden. Weer andere mieren lanceren zich door hun kaken als katapult te gebruiken, zegt Czaczkes. "Bijna elke mier kan bijten, steken of zuur sproeien." Exploderende mieren werden al honderd jaar geleden voor het eerst waargenomen, maar sinds 1935 werden geen nieuwe soorten meer gevonden.



Het nu ontdekte exemplaar staat volgens de ontdekkers echt model voor de soort. Zelfopoffering komt niet vaak voor in de dierenwereld, maar deze mier lijkt er echt wel op gebrand om zijn soortgenoten te beschermen. Zo zouden de werkmieren zelfs hun bijna vierkante kop gebruiken om bij een aanval de toegang tot het nest te barricaderen.

Compleet andere wereld

De onderzoekers hopen in de toekomst meer geheimen van de exploderende mieren bloot te kunnen leggen. Zo vragen ze zich af wat er precies in de gele stof zit die ze uitstoten en hoe de mieren hun explosie precies op hun vijand weten te richten.

Om dat te ontdekken, moeten de wetenschappers de nodige ontberingen doorstaan. De boomtoppen waar de mieren zich ophouden, bevinden zich in de regenwouden van Borneo. "Het regent daar zo hard dat het voor iemand uit Centraal-Europa bijna niet voor te stellen is", zegt entomoloog en onderzoekleidster Alice Laciny. "Het is werkelijk een compleet andere wereld."