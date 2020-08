Gier verwondt baby van 5 maanden tijdens vogelshow in Nederland Eelco Brandes

21u34 0 Dieren Een gier heeft maandagmiddag tijdens een show in het Nederlandse vogelpark Avifauna een baby van vijf maanden en haar oma verwond. De baby is naar het ziekenhuis gebracht en moest worden gehecht bij de huisarts. Het park in Alpen aan den Rijn (Zuid-Holland) betreurt het voorval en noemt een verkeerde inschatting bij de landing als oorzaak.

Het ongeluk had maandagmiddag om 15.00 uur plaats tijdens een demonstratie met een gier. Volgens Avifauna betrof het geen aanval van de vogel. “De gier kon door een fout bij de landing, die mogelijk door de wind is veroorzaakt, de paal niet halen en raakte zodoende de bezoekers", aldus Pamela Stolze van Avifauna. “Een dramatische gebeurtenis natuurlijk. Normaal gaat dit altijd goed, dus aan maatregelen denken we nog niet meteen. We staan in nauw contact met de slachtoffers om passende nazorg te verlenen.”

Kelly Nederend, de moeder van de baby, uit Alphen, spreekt op Facebook van een dramatische werkelijkheid. ”Waarvan je eerst nog grapt, ‘houd je kind goed vast straks nemen ze haar mee’, werd dit voor ons helaas werkelijkheid. De kleine meid is meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis en heeft er aardige verwondingen hier aan overgehouden. Ze heeft 100.000 engeltjes op haar schouder gehad.”

Om het ongeluk terug te kunnen zien roept Nederend getuigen met beelden van het ongeval tijdens de vogelshow op zich bij haar te melden.



