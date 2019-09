Gids spot heel bijzondere kleine zebra op Afrikaanse savanne KVDS

20 september 2019

10u47 48 Dieren Een gids in het Keniaanse natuurreservaat Masai Mara heeft een wel erg bijzonder zebraveulen gespot tijdens een van zijn uitstappen. In plaats van zwart met witte strepen was het kleine dier bruin met witte stippen. En dat zou het resultaat zijn van een zeldzame afwijking.

Het was gids Antony Tira die het dier voor het eerst zag. Toen het bekend raakte, haastten ook anderen zich ter plaatse om het te aanschouwen. Fotograaf Frank Liu vertelde aan National Geographic dat het dier er op het eerste gezicht als een compleet andere soort uitzag.

Oorzaak

De oorzaak van het ongewone uiterlijk van het veulen zou bij een zeldzame genetische afwijking liggen: pseudomelanisme. Het kleur van de huid en het haar van zoogdieren wordt bepaald door een pigment dat melanine heet. Bij de mens werkt dat als een natuurlijke zonnecrème: het maakt onze huid donkerder om die te beschermen tegen de schadelijke straling van de zon.





Bij pseudomelanisme doen de cellen in de huid die melanine produceren wel hun werk, maar is er iets mis met de gevormde melanine. In het geval van dit zebraveulen ontstonden witte stippen in plaats van witte strepen. Wat er precies fout gaat in het proces, is nog niet ontdekt. (lees hieronder verder)

Zebra’s met een afwijkend patroon zijn zeldzaam, maar werden nog al gespot. De dieren worden doorgaans niet uitgestoten, maar gewoon opgenomen in de kudde.

Het patroon maakt wel dat ze een groter risico lopen om aangevallen te worden door roofdieren. Die pikken er namelijk dieren uit die er anders uitzien, omdat het erop kan wijzen dat ze niet zo goed kunnen vluchten.

Ziektes

De stippen kunnen ook maken dat het veulen meer last zal hebben van vliegen en dus ook meer risico loopt op ziektes. Onderzoek toonde immers aan dat paardenvliegen minder snel landen op een gestreept oppervlak. De toekomst van het kleine dier zou daarom wel eens onzeker kunnen zijn.