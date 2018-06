Gezocht: ziek na het sterven

van een huisdier SVB

05 juni 2018

11u56 1

De dood van de olifanten Phyo Phyo en Qiyo in Planckendael heeft hun verzorger diep geraakt. Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar mensen die na het overlijden van hun huisdier echt ziek zijn geworden, die van de dokter thuis zijn gezet met een depressie of psychosomatische klachten, of die daar medicatie voor hebben gekregen. Wil u daarover getuigen, mail dan naar svb@hln.be en vergeet niet ook uw telefoonnummer mee te geven.