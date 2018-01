Gezocht: professionele kattenknuffelaar kv

25 januari 2018

19u33

Bron: Just Cats 3267 Dieren Was het vanmorgen weer lastig om jezelf uit bed en richting werk te sleuren? Dan is het misschien tijd voor een job waarvoor je wel met plezier de wekker zet. De vacature van een dierenkliniek in het Ierse Dublin klinkt alvast als muziek in de oren. Zij zijn immers op zoek naar een “professionele kattenknuffelaar”.

Praktijk Just Cats in Clonsilla, Dublin heeft een wel erg opmerkelijke jobaanbieding op haar website geplaatst. De dierenkliniek, die zich uitsluitend wijdt aan katten, is op zoek naar een professionele kattenknuffelaar.

“Ben je een kattenmens en hou je van katten? Heb je een natuurlijke kattitude?” zo opent de vacature. De ideale kandidaat heeft volgens Just Cats zachte handen om de katten langdurig te kunnen aaien en strelen, hij/ zij moet een zachte stem hebben en is staat om tegen de katten te fluisteren om hen te kalmeren. Ook de mogelijkheid om verschillende types van gesnor van elkaar te onderscheiden is een toegevoegde waarde, luidt het.

Maar je zachte handjes en zachte stem tonen tijdens het sollicitatiegesprek is echter niet voldoende. De professionele kattenknuffelaar moet immers nog een bekwaamheidscertificaat van de Ierse raad voor dierenartsen kunnen voorleggen.

Maar ach, voor de echte die-hards is dat maar een klein hobbeltje in de weg.