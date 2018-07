Gezin met vier kinderen dumpt verwaarloosd konijn in bos: "We geven het terug aan de natuur" Navin Bhagwat

17 juli 2018

22u21

Bron: AD 0 Dieren De Nederlandse Dierenambulance is op zoek naar de eigenaars van een konijn dat gisteravond is achtergelaten in het Balijbos bij de gemeente Zoetermeer. Het dier zou wekenlang verwaarloosd zijn, waardoor de dierenarts het moest laten inslapen.

Een gezin met vier kinderen werd op heterdaad betrapt door een getuige toen zij het dier in het bos loslieten. Toen zij hen hierop aansprak, zeiden gezinsleden dat het konijn ziek was en dat ze het teruggaven aan de natuur. Een medewerker van de inmiddels opgeroepen dierenambulance, merkte echter op dat het dier een gezwel aan de kaak had, wat duidde op "wekenlange verwaarlozing". Het konijn is nog naar een dierenarts gebracht, maar moest daar worden ingeslapen.

De Dierenambulance wil het gezin nu opsporen. "Een goed gesprek met de ouders is wel op zijn plaats", stelt de Dierenambulance in een bericht op Facebook. "Het is voor het konijn verschrikkelijk, maar ook voor de kinderen is het geen goed voorbeeld hoe je met dieren om hoort te gaan."