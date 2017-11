Gezin denkt dat hamster dood is maar die blijkt alleen in soort winterslaap. En nu vrezen anderen dat ze hun troetel leven begraven hebben Koen Van De Sype

07u21

Bron: Facebook, Daily Mail 4 Facebook Lisa en haar dochter Lillie. Rechts hamster Fudge. Dieren Een moeder die op Facebook een waarschuwing postte over hamsters, heeft flink wat ongerustheid veroorzaakt. Lisa Goodman (38) uit het Britse Oxfordshire wilde samen met haar dochter Lillie hamster Fudge begraven, nadat ze hem roerloos in zijn kooi hadden gevonden. Maar het dier bleek niet dood.

Fudge bleek alleen maar in een soort slaaptoestand geweest te zijn: torpor. “Die ontstaat als dieren geconfronteerd worden met onverwachte veranderingen in hun omgeving, zoals hevige kou”, vertelt de California Hamster Association. “Om te overleven vertragen ze hun hartslag en hun lichaamstemperatuur en komen ze in een toestand van schijndood terecht, om energie te besparen. Als ze niet op tijd gevonden worden, kunnen ze wel onderkoeld raken en zelfs sterven.”

Gevoelig

Bij hamsters komt dat niet vaak voor, maar het kan wel. Met hun kleine lichaam zijn ze immers gevoelig voor onderkoeling. En daarom waarschuwde Goodman andere eigenaars vorige week met een berichtje op Facebook. Dat werd al meer dan 200.000 keer gedeeld. En er volgden al snel ongeruste reacties.

“Ik postte het omdat ik denk dat veel mensen niet weten dat zoiets bestaat”, vertelt ze. “Fudge staat in de woonkamer van ons huis, maar ’s nachts kan het daar best kou worden. We zijn van plan om hem ergens anders te zetten waar het warmer is. Als je ook zoiets meemaakt, ga er dan niet van uit dat jullie hamster dood is. Als je het diertje zachtjes warm wrijft, zal je weer kleine tekenen van leven zien.” (lees hieronder verder)

Facebook

“Hou het diertje warm en leg een warmwaterkruik onder zijn nestje, zodat er weer leven in zijn lijfje komt”, gaat ze verder. “Hij zal vanzelf weer bij zijn positieven komen. Geef hem ook genoeg eten en water. Ik heb Fudge in een doos gelegd met een kruik eronder, zoals je op de foto ziet. Hij zag er toen nog dood uit. Gelukkig was dat dus niet het geval. Intussen rent hij weer vrolijk rond in zijn kooi.” (lees hieronder verder)

Facebook Fudge is intussen aan de beterhand.

Het berichtje veroorzaakte paniek bij mensen die vreesden dat ze hun hamster levend begraven hadden. “We hadden vorig jaar een kleine hamster en na een paar maanden vonden we hem op een ochtend dood in zijn hok”, klinkt het onder meer. “We hebben hem begraven. Ik vind het vreselijk om te denken dat hij misschien nog leefde, maar gewoon in een soort winterslaap was.” En iemand anders kon er zelfs niet van slapen: “Ik denk dat we Matthew misschien wel levend begraven hebben.”

Vuilnisbak

Goodman heeft spijt dat ze ongerustheid veroorzaakte. “Ik ben er zeker van dat er niemand leven begraven is”, aldus Goodman. “Sommigen zeiden zelfs dat ze hun troeteldier in de vuilnisbak hadden gegooid en panikeerden dat het misschien levend naar een afvalverwerkingsbedrijf gebracht was. Ik wilde iedereen er gewoon bewust van maken dat je beter twee keer checkt als je denkt dat je hamster dood is.”