Gewonde zeehond na meer dan 24 uur van bunker gered HA

04 maart 2019

09u57

Bron: The Independent 2 Dieren Een zeehond is vorige week van een oorlogsbunker gered op een strand in Engeland. Het dier kon urenlang geen kant op en werd na zijn redding uitgedroogd naar het Sea Life Center van Scarborough gebracht.

Voorbijgangers spotten de grijze zeehond dinsdag op het strand van Fraisthorpe, in Yorkshire. De zeehond was gestrand op een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Bij vloed wordt die omgeven door water, bij eb trekt het water weg en vormt de bunker een obstakel op het strand.



Nadat de wandelaars de rob hadden ontdekt, verwittigden ze de dierenorganisatie RSPCA en schreven ze een boodschap in het zand: “Be aware of seal.”

Volgens een medewerker van de RSPCA, die ter plaatse kwam, was het dier duidelijk overstuur en was het gewond aan een oog. “Het was een hele uitdaging om de zeehond te kunnen redden door de hoogte van het bouwwerk en omdat het donker werd”, zegt Claire Mitchell.



Dierenbeschermers konden het onfortuinlijke beest uiteindelijk bevrijden door het in een net te drijven en dat vervolgens voorzichtig naar de begane grond te laten zakken.

Aan het oog van het roofdier werd een infectie vastgesteld. Hij was ook uitgedroogd omdat hij urenlang op het droge in de zon had gelegen. De rob werd voor behandeling naar het Sea Life Center van Scarborough gebracht.

Wanneer de zeehond genoeg is aangesterkt, zal hij weer worden vrijgelaten.