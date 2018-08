Gevlekte haai van bijna 1,5 meter gespot in ondiep water van Noordzee: "Ik dacht, dit kan niet waar zijn!" Naz Taha

03 augustus 2018

20u10 18 Dieren Hobbyfotograaf Jitze Bakker spotte tijdens zijn vakantie op het Nederlandse Waddeneiland Terschelling een haai van ruim één meter in de buurt van Hoorn. "Een unicum" weet Guus Schweigmann van de stichting Zeehondenopvang Terschelling.

"Strandgangers lagen lekker te luieren op hun badlaken, maar dat is niet aan mij besteed", vertelt Jitze Bakker uit het Nederlandse Amstelveen. Bewapend met zijn camera trok de hobbyfotograaf richting de zee. "Ik krijg er een juttersgevoel van, uiteindelijk vind ik weinig. Voeger kon je veel vangen, nu mag je blij zijn met één scholletje of botje."



Totdat Jitze twee vinnen in het water spotte. "Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Een haai? Het gekke was, ik kon redelijk in de buurt komen. Hij bleef rondzwemmen in het ondiepe water."

Guus Schweigmann geloofde zijn ogen niet toen hij de foto van Jitze zag. "Dolfijnen en bruinvissen zien we regelmatig, zeehonden iedere dag en kwallen en garnalen ook." Volgens Guus vist de jeugd in de haven ook massaal op kleine kreeftjes. "Maar zo'n flinke haai zwemmend langs het strand aan de noordkant in ondiep water? Dat is ongelofelijk!" Het dier was volgens Jitze bijna anderhalve meter lang, dus duidelijk een volwassen exemplaar.

Zeldzaam

Maar wat doe je met zo’n zeldzame melding? "Omdat het mogelijk om een gevaarlijk soort ging, informeerde ik eerst de strandwachten van de KNRM op de noordkust", vertelt Guus. Vervolgens belde hij met SOS Dolfijn, die bij dolfijnen, bruinvissen en walvissen worden gealarmeerd.



Uiteindelijk wist Wageningen Maritiem Research dat het een gevlekte gladde haai betrof. De haai heeft stompe tanden, jaagt voornamelijk op kreeftjes en krabben en zwemt steeds vaker in de Noordzee.

Overigens, voor wie vakantieplannen heeft naar de Waddeneilanden: geen nood. De haai is ongevaarlijk. Guus: "Ongeveer 40 jaar geleden zwommen die dieren in de Noordzee en de Waddenzee. Maar daarna leken ze verdwenen te zijn."



Hoewel ze zeer zelden worden gespot, zwemmen ze wel vaker in de Noordzee. Een mogelijke verklaring is de opwarming van het water. Guus: "Dat is natuurlijk dubbel, maar toch. Hoe mooi zou het zijn als hier weer kolonies haaien opduiken?"

Bekijk hieronder hoe haaien in de Noordzee in kaart worden gebracht: