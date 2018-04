Gevangen en verwaarloosd: dierenactivisten misnoegd over slechte omstandigheden waarin tempelolifanten leven in India TTR

Het trieste verhaal van Rajeswhari, een 42-jarige olifant die in gevangenschap leefde in India, houdt heel wat dierenactivisten momenteel in de ban. Het dier kwam afgelopen zaterdag om het leven nadat het een bijzonder hard leven achter de rug had. Door zijn verhaal te vertellen, hopen dierenactivisten dat er meer aandacht gaat naar de situatie van tempelolifanten die in gevangenschap worden gehouden .

In de jaren negentig werd Rajeswhari verkocht aan de Indische staat Tamil Nadu, waar het dier werd ingezet voor religieuze ceremonies in en rondom tempels. Het dier raakte ernstig gewond toen het na een religieus evenement met een vrachtwagen werd overgebracht naar een kamp voor olifanten. De nodige zorgen kreeg de gewonde olifant echter niet.

Hoewel Rajeswhari moest rusten, werd hij nog steeds naar de tempel gebracht waar hij rijkelijk werd versierd om lange en luidruchtige optochten te doorstaan. Afgelopen zaterdag kwam er een einde aan de lijdensweg van Rajeswhari, die op 42-jarige leeftijd is gestorven. Veel te jong, klinkt het bij dierenactivisten.

Hard leven

In India worden zo’n 4.000 olifanten gevangen gehouden, voornamelijk in staten als Assam, Kerala, Rajasthan en Tamil Nadu. Dierenwelzijnsgroepen roepen al jaren dat tempelolifanten ernstig mishandeld worden. Ze worden blootgesteld aan luide knallen van vuurwerk tijdens processies en lopen vaak urenlang op geasfalteerde wegen in de brandende zon zonder voedsel.

Bovendien hebben de dieren amper ruimte om zich te bewegen en krijgen ze te weinig eten. Daarnaast hebben de olifanten vaak infecties, die niet behandeld worden door de eigenaars. Zo worden de dieren nog zieker, wat uiteindelijk leidt tot de dood. (Lees verder onder de foto.)

Handel

Uit verschillende rapporten blijkt dat tussen 2015 en 2017 in de staten Kerala, Tamil Nadu en Rajasthan meer dan 70 olifanten in gevangenschap “op jonge leeftijd om het leven zijn gekomen in verschrikkelijke omstandigheden”. “Foltering en verwaarlozing zijn de meest voorkomende doodsoorzaken”, zegt Suparna Ganguly, woordvoerder van the Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre.

Ondanks de verwoede pogingen van dierenactivisten blijven veel inwoners van verschillende Indische staten olifanten verhuren of verkopen. Vele eigenaars die een olifant in gevangenschap houden, kunnen zo’n 70.000 roepi (omgerekend ongeveer 862 euro) verdienen per dag.