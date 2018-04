Gevangen en mishandeld: de trieste waarheid achter boksende orang-oetans in Thailand TTR

Gehuld in een klein short of een bikini worden orang-oetans in Thailand gedwongen te vechten in een boksring. De 37-jarige Aaron Gekoski, een Britse activist die strijdt voor dierenrechten, wil toeristen bewust maken van de gruwelijke omstandigheden die achter deze toeristische show schuilgaan.

“Mensen vinden het grappig om te zien hoe de apen tegen elkaar vechten of het broekje van de ander naar omlaag trekken”, zegt de Brit. “De orang-oetans doen dit niet omdat ze dit zelf willen, maar omdat ze ertoe gedwongen worden. Ze worden hiervoor getraind en gebruikt als entertainment.”

De dieren worden volgens Gekoski gevangen gehouden in piepkleine kooien waar ze amper verzorgd worden. “Ze moeten in de meest erbarmelijke situatie overleven. Sommigen zijn ondervoed, anderen hebben overgewicht. Dieren worden er voortdurend mishandeld", klinkt het.

Veel dieren zijn bang en doen hun uiterste best om de bevelen van hun trainers zo goed mogelijk op te volgen. Als ze dat niet doen, gaan de trainers de dieren te lijf. “Ze krijgen elektrische shocks, sigaretten worden op hun vel uitgeduwd of ze worden geslagen”, klinkt het bij dierenrechtenorganisatie Born Free Foundation, die onder meer mishandelde oerang-oetans redden. “Deze dieren leefden in de vrije natuur, maar werden gevangen genomen of ze werden illegaal in het gesmokkeld.”

“De manier waarop ze getraind worden, is gruwelijk en maakt dagelijks deel uit van hun leven. Dit is niet wat deze dieren nodig hebben”, aldus de dierenrechtenorganisatie Born Free Foundation. “Orang-oetans zijn zéér intelligentie dieren. Net zoals mensen voelen ze ontzettend veel pijn. Veel toeristen begrijpen niet dat deze dieren afzien. Ze moeten zich hiervan meer bewust worden, zodat dit eindelijk kan stoppen.”