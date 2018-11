Gevaarlijke tijgermug opnieuw in ons land gespot HA

22 november 2018

10u53

Bron: IPS 8 Dieren Afgelopen zomer zijn op vijf verschillende plaatsen in België tijgermuggen gespot. Opvallend is dat de steekmug ons land nu ook bereikt vanuit de buurlanden en zich hier kan voortplanten, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De tijgermug of aedes albopictus rukt al een tijdje op in Europa. Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen en hun partners monitoren de tijgermug en andere exotische steekmuggen op 23 risicoplaatsen waar de kans het grootst is dat de muggen ons land binnenkomen.

De tijgermug was in 2016 voor het laatst in ons land aangetroffen. In de periode van mei tot september 2018 ontdekten wetenschappers van het ITG tijgermuggen op vijf locaties in vier provincies: Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg.



De onderzoekers vingen 68 tijgermuggen in de verschillende stadia (24 volwassen muggen, 8 larven en 36 eitjes) in de Waaslandhaven, wat erop wijst dat de muggen zich deze zomer ook voortgeplant hebben. In de andere provincies gaat het om de vondst van een beperkt aantal volwassen muggen of enkel hun eitjes.

Toegangswegen

In Luxemburg en Namen werden eitjes aangetroffen op snelwegparkings. Waarschijnlijk reisde de tijgermug mee met het autoverkeer vanuit gebieden in Frankrijk of Duitsland, waar de soort voorkomt. Het is de eerste keer dat deze soort België bereikt via toegangswegen vanuit een buurland.

Eerder, voor het laatst in 2016, spotten de ITG-onderzoekers de tijgermug ook al in bedrijven van tweedehands banden, tuincentra en de Antwerpse haven. Het ging daarbij telkens over muggen die via importproducten meereisden vanuit verre bestemmingen.

“De tijgermug krijgt mogelijk meer voet aan de grond in België. Ze komt ons land nu ook binnen via buurlanden waar de mug reeds gevestigd is”, zegt onderzoeker Isra Deblauwe die het project leidt. “Om te voorkomen dat de tijgermug zich hier permanent kan huisvesten, moeten we hun verspreiding goed in de gaten houden en dienen de bevoegde instanties de bestrijding zo snel mogelijk aan te vatten. Anderzijds spotten we uiteraard ook meer exotische steekmuggen omdat we nu een intensievere monitoring doen in België.”

Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter bestrijden en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen Wim Van Bortel

Naast de Aziatische tijgermug werden afgelopen jaar ook drie andere exotische steekmuggen gespot, waaronder Aedes japonicus en Aedes koreicus. “Het is cruciaal om deze gestructureerde monitoring voort te zetten”, zegt coördinator Wim Van Bortel. “Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter bestrijden en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen. Ook als de muggen zich hier zouden kunnen vestigen, is het belangrijk om de populaties nauwgezet op te volgen om het risico op overdracht van ziektes te kunnen inschatten.”

Gevaarlijk

De Aziatische tijgermug is een kleine, zwartwit-gestreepte steekmug. Het beestje kan naast pijnlijke steken ook virussen zoals dengue en chikungunya overdragen. De aanwezigheid van enkele tijgermuggen en andere exotische steekmuggen in België betekent echter niet dat we virusuitbraken moeten verwachten, stelt het ITG.