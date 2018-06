Gestorven olifantje Qiyo wordt "ambassadeur van strijd tegen olifantenherpes" IVI

15 juni 2018

10u39

Bron: Belga 0 Dieren Dierenpark Planckendael heeft het onlangs overleden olifantje Qiyo, dat vandaag drie jaar oud zou zijn geworden, uitgeroepen tot ambassadeur van de strijd tegen olifantenherpes - de ziekte waaraan het dier overleed. Het virus treft vooral jonge olifanten, zowel in de natuur als in gevangenschap. Planckendael wil het tragische voorval met Qiyo aangrijpen om het onderzoek ernaar vooruit te helpen.

Qiyo was de zus van Kai-Mook en Tarzen, en dochter van de eveneens onlangs overleden Phyo Phyo. Ze bezweek eind mei nadat ze amper één dag symptomen had vertoond van loomheid en een gebrek aan eetlust. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van olifantenherpes. Dat virus is slapend aanwezig in alle olifanten, maar is vooral gevaarlijk voor olifanten tussen de twee en acht jaar oud. Er is voorlopig nog geen vaccin of juiste medicatie voor.

Planckendael steunt al langer het onderzoek naar olifantenherpes en wil dat na het drama met Qiyo nog meer doen. "Juist nu we Qiyo hebben verloren, zetten we de strijd extra gemotiveerd voort", klinkt het. "Laat Qiyo ambassadeur zijn voor de strijd tegen olifantenherpes."

Het dierenpark liet een foto van Qiyo en een sleutelhanger ontwikkelen die vanaf nu te koop zijn in de shops op het terrein. De opbrengst gaat naar het onderzoek naar olifantenherpes. Wie dat wil, kan ook zelf een bijdrage storten op het rekeningnummer BE66 7350 1419 6643.