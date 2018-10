Gestolen puppy Karel gevonden bij dierenarts voor de deur Barbara De Jong

23 oktober 2018

12u38

Bron: AD 0 Dieren Puppy Karel is terecht! De pup van Sebas tiaan de Leukste en zijn vriend Toon van Diemen uit Schiedam werd maandagavond gevonden in Den Haag, in een boodschappentas bij een dierenarts aan de deur. ,,We zijn héél blij!’’

,,Karel maakt het goed,‘’ zegt Sebastiaan de Leukste. ,,Hoe hij in Den Haag is terechtgekomen, weten we niet. We zijn meteen nadat we het goede nieuws hoorden naar de stad gereden om hem op te halen. Het allerbelangrijkste is dat hij terug is.'' De Leukste en Van Diemen bedanken iedereen die naar het de 20 weken oude Boston Terriër heeft uitgekeken.

De nachtmerrie voor de twee Schiedammers begon maandagochtend toen ze de trap van hun woning nabij de Schiedamse Westvest afliepen. Ze zagen dat de bench van Karel open was. ,,Ik zei nog boos tegen mijn vriend: heb je de bench weer opengelaten?’‘’ verzucht Van Diemen. ,,Maar toen zagen we in de gang dat de hele boel overhoop lag. Er was ingebroken en ook het tuigje van Karel was weg.‘’

De politie werd direct ingeschakeld en ook begonnen ze zelf een zoekactie via Facebook. Hun oproep werd massaal gedeeld in Nederland, maar ook in ons land. “Spullen kun je vervangen”, zei Van Diemen gisteren nog radeloos. “Maar Karel niet. Dit is zo erg. We hadden hem nog maar een week en nu dit.”

Ook al hadden de mannen Karel nog maar een week, ze zijn heel erg aan hem gehecht geraakt. “Hij is lief, maar kan ook stout zijn. Ook houdt hij heel erg van aandacht.” Karel heeft een chip en staat geregistreerd.